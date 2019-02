Καυγάδες και αποβολές στο ημίχρονο του Νόριτς – Ίπσουϊτς! (vid)

Τα «καναρίνια» ήξεραν ότι έπρεπε να πάρουν τη νίκη για να επιστρέψουν στην κορυφή μετά τον βαθμό που είχε πάρει το Σάββατο η Λιντς. Από την πλευρά της, η Ίπσουϊτς παίζει πλέον σε κάθε ματς τις πιθανότητες της σωτηρίας της...

Στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ξαφνικά ξέσπασε... χαμός ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τους πάγκους των δύο ομάδων, ο Πολ Λάμπερτ ήταν έξαλλος και τον κρατούσε πίσω ένας αστυνομικός που βρέθηκε εκεί κοντά για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ενώ, ο κόουτς της Ίπσουϊτς κι ένας από το επιτελείο του Φάρκε...

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 10, 2019