Εκνευρίστηκε κι έπιασε τον Μίτροβιτς απ' τον λαιμό ο Ντε Χέα (vid)

Ο γκολκίπερ των «κόκκινων διαβόλων» εξέλαβε την κίνηση του Σέρβου επιθετικού ως προκλητική στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο ενός τελειωμένου ματς κι έτσι ξέσπασε πάνω του, πιάνοντάς τον μάλιστα κι απ' τον λαιμό.

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να δουν και οι δυο από μια κίτρινη κάρτα...

Δείτε το βίντεο:

Fulham’s Aleksandar Mitrović and Manchester United’s David de Gea yesterday at Craven Cottage.

Personally when I see this happen with a West Ham United player it gets the blood pumping and the crowd on their feet but it’s hilarious because no one actually fights now a days! pic.twitter.com/IoiaRQ2WmR

— Forever Boleyn (@ForeverBoleyn) February 10, 2019