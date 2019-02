Ο Λουκάκου δίνει συνεχώς αφορμές για καζούρα... (vids)

Στο παιχνίδι με τη Φούλαμ, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Βέλγος φορ προσπάθησε μεν, αλλά και δεν κατάφερε και δεν χρειάστηκε να βοηθήσει ιδιαίτερα την ομάδα του.

Τόσο στο πρώτο γκολ του Πογκμπά, όσο και σε αυτό του Μαρσιάλ έκανε κίνηση, ζήτησε πάσα, αλλά είδε τους συμπαίκτες του να βρίσκουν μόνοι τους δίχτυα...

Επιπλέον στο δεύτερο ημίχρονο κι έχοντας κάνει κίνηση για να επιτεθεί, ο Λουκάκου είδε τη μπάλα να περνάει μπροστά του και φυσικά την έχασε λόγω της ταχύτητας, παραχωρώντας πλάγιο άουτ στην Φούλαμ.

Δεν ήθελαν και πολλοί να εμφανιστούν ξανά οι πολέμιοί του στα social media...

Lukaku angry because Pogba scores instead of passing is the best thing you’ll see today. FFS!!! pic.twitter.com/KMPkIi7f59 — (@IkonicNumber7) February 9, 2019

Love how Lukaku was running with his arms open like he had a bloody chance of getting the ball. pic.twitter.com/5opP9kc3FN — 'Drawty' (@DrawtyDevil) February 9, 2019