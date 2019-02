Οπαδοί της Σαουθάμπτον έκαναν «αεροπλανάκι», χλευάζοντας τον Σάλα (vid)

Ο Εμιλιάνο Σάλα βρέθηκε νεκρός μετά το αεροπορικό δυστύχημα και οι οπαδοί της Σαουθάμπτον θεώρησαν έξυπνη ιδέα να πικάρουν εκείνους της Κάρντιφ, κάνοντας «αεροπλανάκι» στις εξέδρες. Η αφορμή, φυσικά, ήταν ο Αργεντίνος επιθετικός, που υπέγραψε στην Κάρντιφ, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να παίξει με τη φανέλα της...

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh

— (@ccfcben) February 9, 2019