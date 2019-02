Ο απίστευτος λόγος που ένας οπαδός της Έβερτον ήθελε να χάσει η ομάδα του από τη Σίτι! (vid)

Ο συγκεκριμένος οπαδός εξήγησε για ποιον ακριβώς λόγο δεν είχε κανένα πρόβλημα να δει την ομάδα του να χάνει από το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, το βράδυ της Τετάρτης και η αλήθεια είναι ότι... έχει όλα τα δίκια με το μέρος του!

Αφού η Έβερτον δεν συμμετέχει στην κούρσα για την κορυφή, ο εν λόγω κύριος ήθελε να τελειώσει η νύχτα της 6ης Φεβρουαρίου με συγκατοίκηση στο ρετιρέ, γιατί «όταν ήμουν μικρός, ένας γείτονάς μου είχε πάρει σπρέι και είχε γράψει LFC πάνω στον σκύλο μου, οπότε ναι, ήθελα να νικήσει η Σίτι...».

This Everton fan wanted City to win last night coz when he was a kid, a Liverpool fan spray-painted LFC on his dog. Fair play to be honest pic.twitter.com/D7SZOm58S9

— Empire of the Kop (@empireofthekop) February 7, 2019