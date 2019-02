Η Λέστερ θυμήθηκε το ντεμπούτο του Ζαγοράκη και το καλύτερο γκολ του (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο «Ζαγόρ», την 7η Φεβρουαρίου του 1998, πραγματοποίησε την παρθενική εμφάνιση της καριέρας του με τη φανέλα των «αλεπούδων» σε εντός έδρας νίκη απέναντι στη Λιντς με σκορ 1-0 και γκολ του Πάρκερ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Η αφορμή ήταν η καταλληλότερη για να υπενθυμίσει η Λέστερ και το καλύτερο γκολ του Έλληνα παλαίμαχου χαφ στη θητεία του στον σύλλογο, αφού εκείνη η «βολίδα» με το δεξί σε αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι διαχρονική...

#OnThisDay in 1998, Theo Zagorakis made his Foxes debut

His best moment in a #lcfc shirt? pic.twitter.com/zzkVcxsaOV

— Leicester City (@LCFC) February 7, 2019