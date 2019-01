Απίθανο τρολάρισμα της Pizza Hut στην Λιντς με αφορμή τους «κατασκόπους» του Μπιέλσα (pic)

Ο Μπιέλσα έστειλε έναν «κατάσκοπο» να παρακολουθήσει την προπόνηση της Ντέρμπι πριν λίγες ημέρες, κάτι που εξόργισε τους αντιπάλους του. Ο Αργεντίνος παραχώρησε μία απίθανη συνέντευξη τύπου, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κίνησή του και η Pizza Hut βρήκε ευκαιρία να τρολάρει την Λιντς.

«Γεια Λιντς, μόλις είδαμε έναν ύποπτο άντρα να κοιτάζει από το παράθυρο του σεφ μας. Μπορείτε να μας πείτε αν σκοπεύετε να βάλετε πίτσα στο μενού της καντίνας;», ήταν το tweet της εταιρείας. Ο σύλλογος απάντησε αναλόγως: «Ευχαριστούμε, αλλά προτιμούμε την Domino’s! Δεν χρειάζονται μία εβδομάδα για να παραδώσουν ένα tweet». Ο διάλογος έκλεισε με την Pizza Hut να απαντά: «Λίγο υπερβολικό να έρχεται από έναν σύλλογο που δεν έχει κερδίσει τίποτα από το 1992», κάνοντας λογοπαίγνιο με το ρήμα «deliver».

Hi @LUFC, we’ve just seen a suspicious looking man peering through our chef’s window. Can you let us know if you’re planning to put Pizza on the menu in the club canteen?

