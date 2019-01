Ο Ρόσι προπονείται με τη Γιουνάιτεντ και χαμογελάει ξανά (vid)

Ο Νορβηγός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» ξέρει ότι ο Ρόσι έχει μείνει καιρό δίχως ομάδα, ότι έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα από σοβαρούς τραυματισμούς, ότι κουβαλάει και τη «ρετσινιά» χρήσης απαγορευμένων ουσιών και ότι δίνει μεγάλη «μάχη» να επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Σε ηλικία μόλις 31 ετών, η καριέρα του άλλοτε διεθνή επιθετικού δείχνει να έχει πάρει την κατιούσα, ωστόσο, ο Σόλσκιερ του προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία, περισσότερο από ανθρώπινη πλευρά και ο Ρόσι δείχνει να το χαίρεται στο «Κάρινγκτον».

Giuseppe Rossi training with the United first team at Carrington. #mufc [MEN] pic.twitter.com/DNntHOEpxa

— United Xtra (@utdxtra) January 16, 2019