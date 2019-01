Στην προπόνηση της Λίβερπουλ, την Τρίτη, ο Φιρμίνο έγινε το «θύμα» όταν στη γνωστή άσκηση του κορόιδου δεν πρόσεξε και η μπάλα πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του.

Όλοι οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στην άσκηση, ξέσπασαν και η τρέλα κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, με τον άτυχο Βραζιλιάνο να μην μπορεί να κάνει κάτι, πέρα απ' το να δεχθεί την καζούρα...

Rondos...and one or two nutmegs

Inside Training > > https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/8I5phER7dQ

— Liverpool FC (@LFC) January 16, 2019