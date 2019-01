Ο Έντερσον έφυγε από την εστία του κι έκανε... παιχνίδι στη μεσαία γραμμή! (vid)

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας που έχει αποδείξει από την πρώτη στιγμή την άρτια τεχνική του κατάρτιση και τις μπαλιές ακριβείας με τις οποίες μπορεί να βρει τους συμπαίκτες του, έκανε κάτι που κέρδισε ενθουσιασμό και χειροκρότημα το βράδυ της Δευτέρας στο Etihad.

Βγήκε γρήγορα για να μαζέψει μια προωθημένη μπαλιά, το έκανε με... στυλ και ρίσκο αφού τη μάζεψε με το στήθος, ωστόσο, ήταν τυχερός παίρνοντας την κόντρα από τον αμέσως επόμενο αντίπαλο που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ανοιχτό κοντρόλ.

Ο Έντερσον δεν σταμάτησε εκεί, αφού άλλαξε και 1-2 πάσες με τους συμπαίκτες του κοντά στο χώρο του κέντρου προτού επιστρέψει κοντά στην εστία του...

Δείτε το βίντεο:

"He just wants a touch of the ball!"

Shot stopper Ederson got a little carried away in Manchester City's 3-0 mauling of Wolves. pic.twitter.com/r4An0Tg8QG

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) January 15, 2019