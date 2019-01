Προπονητής Κάρντιφ: «Στο διάολο οι υπόλοιποι, ανυπομονώ για το Brexit»! (vid)

Ο κόουτς των «bluebirds», μετά την ισοπαλία δίχως τέρματα απέναντι στη Χάντερσφιλντ για την 22η αγωνιστικής της Premier League και παίρνοντας αφορμή από τις σκέψεις που κάνει για το μεταγραφικό τοπίο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, ξέφυγε...

Μάλιστα, «επιτέθηκε» στην Πρωθυπουργό, Τερέσα Μέι, απορώντας γιατί δεν εφαρμόστηκε εξ αρχής η άποψη που επικράτησε στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit που έδειξε να προτιμά ο βρετανικός λαός...

«Μόλις η χώρα αποφασίσει τι θα κάνει και εφαρμοστεί στον απόλυτο βαθμό, τότε πιστεύω ότι οι μεταγραφές θα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πολιτικοί δεν ακούνε τον κόσμο και δεν κάνουν αυτό που τους λένε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω την ώρα να γίνει το Brexit. Θα είμαστε καλύτερα έξω από αυτή τη διαολεμένη Ένωση. Από κάθε άποψη, αλλά και από πλευράς ποδοσφαίρου. Ας πάει στο διάολο ο υπόλοιπος κόσμος» ήταν τα λόγια του Νιλ Γουόρνοκ!

Pro-Brexit Neil Warnock here, saying “to hell with the rest of the world” in front of a ‘Visit Malaysia’ sign pic.twitter.com/MqNnAdI6gJ

