Η Τσέλσι πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ματς με τη Νιούκαστλ χάρη στο γκολ του Πέδρο, όμως εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις στο γκολ ήταν ο Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε απίθανη ασίστ no look 50 μέτρων!

Love this ball from David Luiz to set Pedro up, no look catches the CB pic.twitter.com/adWvmoV6xv

— DMV Soccer (@DMVSoccer96) January 12, 2019