Πεπ: «Δεν προλαβαίνω ν' ασχοληθώ και με το... γρασίδι»

Ο τεχνικός των «πολιτών» ξεκαθάρισε πως ουδέποτε έχει σκεφτεί αθέμιτα μέσα για να κάνει κακό σε αντίπαλη ομάδα πέρα από την προετοιμασία της δικής του ομάδα καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι και ανέφερε:

«Δεν είμαι εγώ αυτός που φροντίζει για τον αγωνιστικό χώρο και το ύψος του γρασιδιού. Αν θέλει η Λίβερπουλ να παίξει γρήγορα, θα παίξουμε πιο γρήγορα εμείς. Δεν το καθορίζουμε ποτέ. Πάντοτε ποτίζουμε το γρασίδι αν και βρέχει αρκετά εδώ.

Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που ασχολούνται με το γρασίδι του γηπέδου. Έχω πολλά πράγματα στο κεφάλι μου για ν' ασχοληθώ και με τον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο να πω “να κάνουμε αυτό για να δυσκολέψουμε τους αντιπάλους μας στο γήπεδο”».

"I am not a greenkeeper."

Pep Guardiola has shut down the suggestion that #MCFC deliberately grew the grass longer for the visit of Liverpool. pic.twitter.com/dS3K9Hov9f

