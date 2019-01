Οπαδός χτυπάει το τζάμι στο στούντιο και τρόμαξε τον Νέβιλ on air! (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» γύρισε προς το μέρος του οπαδού όταν άκουσε το χτύπημα στο τζάμι, τον χαιρέτησε και συνέχισε να εκφράζει τις σκέψεις του για το ματς το οποίο πήρε η Γιουνάιτεντ με το τελικό 2-0.

Βέβαια, ολοκληρώνοντας, ξαναγύρισε να κοιτάξει αν ο άνθρωπος που τον είχε διακόψει ήταν ακόμα εκεί και μάλλον το βλέμμα του έκρυβε λίγο φόβο...

Δείτε το βίντεο:

Gary Neville gets heckled through the studio window & his face at the end is priceless pic.twitter.com/r2xsGnMsoi

— Football Daily (@footballdaily) January 3, 2019