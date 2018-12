Κλοπ: «Δεν με αγαπούν όλοι, ρωτήστε στο Μάντσεστερ και θα δείτε»! (vid)

Ο κόουτς της Λίβερπουλ γέλασε και υποστήριξε ότι για τον ίδιο και τους συμπατριώτες του στο Νησί παίζει τεράστιο ρόλο ν' αποδεχθείς τον κακό καιρό για να μπορέσεις να είσαι ευτυχισμένος επί αγγλικού εδάφους, ενώ, στην αναφορά πως είναι ο πιο αγαπητός, ο Kloppp απάντησε:

«Δεν ισχύει... Ρωτήστε στο Μάντσεστερ και σίγουρα θα βρείτε κάποιους που θα σας πουν το αντίθετο...».

Παράλληλα, μάλλον... εντόπισε και έναν από τους λόγους που οι Άγγλοι οπαδοί είναι πιο παθιασμένοι με τις ομάδες τους και τα θετικά αποτελέσματα, σε σχέση με τους Γερμανούς, λέγοντας πως: «Είναι γιατί οι Άγγλοι ποντάρετε περισσότερο από εμάς...»!

Jurgen Klopp reckons the fans in England are more intense than in Germany.

He was in fine form during today's press conference... pic.twitter.com/60S1xotH5C

— BBC Sport (@BBCSport) December 28, 2018