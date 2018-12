Ο Έμερι απέφυγε ν' απαντήσει για το μέλλον του Εζίλ! (vid)

Ο κόουτς των «κανονιέρηδων» δεν έδωσε σαφή απάντηση σε ερώτηση που δέχθηκε για το γεγονός πως επέλεξε ν' αφήσει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τα «σπιρούνια» στο Λιγκ Καπ τον Γερμανό μεσοεπιθετικό και μάλιστα, αυτό που είχε να πει ήταν πως: «Σκεφτόμαστε το αποψινό (σ.σ. χθεσινό) ματς και αυτό του Σαββάτου. Τίποτα άλλο».

Η φημολογία που κυκλοφορεί, πάντως, θέλει τον Εζίλ να επιδεικνύει... τεμπελιά στις τελευταίες προπονήσεις της Άρσεναλ και γι' αυτό να χάνει τη θέση του στα πλάνα του προπονητή του. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να τίθεται ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα από τη στιγμή που ο Ισπανός τεχνικός απέφυγε ν' απαντήσει για το μέλλον του ποδοσφαιριστή στον σύλλογο κι όχι απλά για το τρέχον διάστημα...

Has Mesut Özil got a future at The Emirates?

"Every player is important and one I decided didn't play and that was tactical."

Unai Emery reluctant to discuss Mesut Ozil's @Arsenal future: https://t.co/PU5dvxRhRU pic.twitter.com/YwthRdiTOW

— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 20, 2018