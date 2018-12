Τέλος ο Μουρίνιο από τη Γιουνάιτεντ! (pic)

Η ήττα από τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Άνφιλντ, το -19 από την κορυφή της βαθμολογίας, η ντροπιαστική δήλωση για την... 6άδα, οι κόντρες με τους ποδοσφαιριστές και το ... αντικείμενο μελέτης που αφορά την τρίτη, προβληματική του σεζόν κάθε φορά, οδήγησαν τον Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε της παρουσίας του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν πως δεν θα βρίσκεται πλέον ο Πορτογάλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με μια λιτότατη τοποθέτηση.

Ο Μουρίνιο θα έχει να θυμάται το Europa League του 2017, το Λιγκ Καπ της ίδιας χρονιάς κι ένα... Communith Shield της παρηγοριάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόλυση της 18ης Δεκέμβρη του 2018, είναι ακριβώς τρία χρόνια και μια ημέρα από τότε που η Τσέλσι τον απομάκρυνε για δεύτερη φορά από τον πάγκο της, κινδυνεύοντας τότε... με υποβιβασμό!

Η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο έφυγε από το σύλλογο.

Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του ευχόμαστε επιτυχία στο μέλλον».

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018