Ο Σακίρι και οι... λαγοί που βγάζει ο Κλοπ απ' το καπέλο! (vids)

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ βρέθηκαν και πάλι μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League μετά και το πέρας της 17ης αγωνιστικής, αφού, με το επιβλητικό και καθ' όλα δίκαιο 3-1 επί της Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» προσπέρασαν και πάλι τη Μάντσεστερ Σίτι που μετά το δικό της 3-1 με την Έβερτον είχε προσπεράσει μια μέρα νωρίτερα.

Ο Σέρνταν Σακίρι έδειξε ξανά πως πρόκειται για έναν τρομερά ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αφού σε διάστημα δέκα λεπτών από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο, σκόραρε δυο φορές και τελείωσε το μεγάλο ντέρμπι κατακτώντας τον τίτλο του Man of the Match και κερδίζοντας όλες τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, ανάμεσα στην είσοδό του στο παιχνίδι και στο πρώτο από τα δυο του γκολ, μεσολάβησαν μόλις 144 δευτερόλεπτα!

Αυτή, ήταν η τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος της Λίβερπουλ που ο ποδοσφαιριστής τον οποίο επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο Κλοπ ώστε να του δώσει λύσεις στα δύσκολα, μπαίνει στο ματς και βρίσκει δίχτυα!

Πριν από την 16η του μηνός και το ντέρμπι με τους «κόκκινους διαβόλους», είχε προηγηθεί το ματς με την Έβερτον, ξανά στο «Άνφιλντ», που κρίθηκε με γκολ του Ντίβοκ Οριγκί στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με περιπετειώδη τρόπο και σκορ 1-0, ενώ, στην εκτός έδρας επικράτηση επί της Μπέρνλι (3-1 με σκόρερ και πάλι τον Σακίρι), ο Φιρμίνο είχε μπει στην αναμέτρηση με αλλαγή και είχε δώσει νέο προβάδισμα στη Λίβερπουλ.

Στο ντέρμπι με τα «ζαχαρωτά», ο Οριγκί είχε περάσει στη θέση του Φιρμίνο στο 84' και βρήκε δίχτυα στο 96', ενώ, στο «Turf Moor», ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε μπει στο 66' και τρία λεπτά αργότερα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα!

"XHERDAN... SHAQIRI... THE KOP WILLED IT, AND IT OCCURRED!"

Inject Peter Drury's commentary into my veins forever more.

pic.twitter.com/USZT9mcmRg

— Ryan (@ryan3levis) December 17, 2018