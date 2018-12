Ο Φελαϊνί πέρασε ως αλλαγή στο ξεκίνημα της επανάληψης και μία από τις ενέργειές του ήταν ένα από τα χειρότερα σουτ στην καριέρα του. Τόσο κακό ήταν που ένας steward δεν περίμενε ποτέ ότι θα τον χτυπούσε στο κεφάλι, καθώς καθόταν κάπου στο κόρνερ και παρακολουθούσε το ματς της Λίβερπουλ με την Γιουνάιτεντ.

The ball knocked the steward right off his/her seat hahaha #LIVMUN pic.twitter.com/HXsZ4ubRce

— Nicole (@nicole_craig) December 16, 2018