Ο Χουτ έμαθε στον Φελαϊνί το... τράβηγμα του μαλλιού! (pic & vid)

Σε ματς της Λέστερ απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» πριν από δύο χρόνια, ο άλλοτε αμυντικός των Πρωταθλητών του 2016 (έχει μείνει δίχως ομάδα από το καλοκαίρι), δέχθηκε χτυπήματα με τους αγκώνες από τον Φελαϊνί με αποτέλεσμα να... του τραβήξει τα μαλλιά!

Οι δύο ποδοσφαιριστές, τότε, είχαν τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για την αψιμαχία τους!

Βλέποντας εν έτει 2018 τον χαφ της Γιουνάιτεντ να κάνει κάτι ανάλογο στον Γκεντουζί στο ματς με την Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ», ο Χουτ έγραψε στα social media:

«Φαίνεται ότι του το έμαθα καλά...».

Looks like i taught him well..#playon pic.twitter.com/JxbIitFLXw

— robert huth (@robert_huth) December 6, 2018