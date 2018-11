Βρέθηκε στο «Ανφιλντ» το 2016 και έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα ντυμένος στα κόκκινα. Και αφού ο Σαντιό Μανέ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του έως και το 2023, η Λίβερπουλ ανέβασε ένα βίντεο με όλα τα γκολ του Σενεγαλέζου επιθετικού με τη φανέλα της.

Every Sadio Mane goal for the Reds... pic.twitter.com/9z9HqTOmvB

— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2018