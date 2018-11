Ο Sokratis έκανε ευτυχισμένο ένα τυφλό παιδάκι δίνοντάς του την φανέλα του (vid)

Ο Sokratis, λίγο μετά το παιχνίδι με τη Γουλβς στο «Έμιρεϊτς», το απόγευμα της Κυριακής, συνάντησε τον μικρό του φίλο (που και παρά το γεγονός πως εκείνος δεν μπορούσε να τον δει, ο ποδοσφαιριστής τον έκανε να αισθανθεί πως εκτιμά την αγάπη του και του μετέδωσε κάθε θετική ενέργεια...

Είναι χαρακτηριστικό το φιλί του διεθνή αμυντικού στον μικρό που δεν μπορεί ν' απολαύσει οπτικά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ή απλά να χαρεί τα χρώματα της ζωής, παρ' όλα αυτά, χαμογελάει και στηρίζει την Άρσεναλ και τον Παπασταθόπουλο...

This is the moment blind @Arsenal fan Mikey Poulli received a signed shirt from one of his heroes, Sokratis Papastathopoulos. pic.twitter.com/6XiRk5RShN

— Good Morning Britain (@GMB) November 12, 2018