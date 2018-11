Ο Ισπανός μέσος, προτού εκτελέσει μια στημένη μπαλιά και με τον ρέφερι να έχει γυρίσει πλάτη, πήρε το σπρέι από κάτω και το άπλωσε λίγο πιο μπροστά για κερδίσει μερικά εκατοστά στο χορτάρι και να στείλει κάπως καλύτερα τη μπάλα στην περιοχή των «ζαχαρωτών».

Cesc Fabregas picked up the spray and places it further forward to gain a yard at a free kick. pic.twitter.com/w75yvo4Rnv

— The Blues (@TheBlues___) November 12, 2018