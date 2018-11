Το απόλυτο τίκι-τάκα του Πεπ με τις 44 πάσες στο τρίτο γκολ του ντέρμπι (vid)

Οι «πολίτες» διόρθωσαν την περσινή βαριά τους ήττα στο Etihad και επιβλήθηκαν των «κόκκινων διαβόλων» στο πρώτο φετινό μεταξύ τους ντέρμπι.

Το τρίτο γκολ της Σίτι από τον Ιλκάι Γκουντογκάν στο 86ο λεπτό, έχει προέλθει από φάση στην οποία έχουν καταγραφεί 44 πάσες από τους παίκτες του Γκουαρδιόλα μέχρι να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, με τον αριθμό αυτό να είναι ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί από ένα γκολ του Χουάν Μάτα για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ σε ματς με τη Σαουθάμπτον, τον Σεπτέμβρη του 2015 (45 μεταβιβάσεις τότε).

Δείτε όλη τη φάση:

This is football!!

44 pases antes de hacer el 3-1 Vs Unitedpic.twitter.com/6Ct0ipjicG

— Todo Guardiola (@TodoGuardiola) November 11, 2018