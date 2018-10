Συγκινητική υποδοχή στο «Ολντ Τράφορντ» για τα παιδιά του σπηλαίου της Ταϊλάνδης (vids)

Έχοντας επιδείξει ψυχραιμία και ωριμότητα σε πολύ δύσκολες στιγμές για να καταφέρουν να βγουν σώα και αβλαβή από την επιχείρηση που στήθηκε ώστε ν' απεγκλωβιστούν από τη σπηλιά, τα παιδιά της ομάδας από την Ταϊλάνδη απολαμβάνουν πλέον μοναδικές εμπειρίες.

Τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο Μάντσεστερ, εκεί συνάντησαν τον Ζοσέ Μουρίνιο και τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ, το απόγευμα της Κυριακής στο ματς με την Έβερτον, βρέθηκαν στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» και πήραν το χειροκρότημα, απαντώντας σε αυτό με τεράστια ευγνωμοσύνη...

It’s a pleasure to welcome the young Thai footballers who were rescued from a cave earlier this year. #MUFC pic.twitter.com/tcMVUzUJl6

— Manchester United (@ManUtd) October 27, 2018