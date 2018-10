«Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ ήταν στο ελικόπτερο» (pics)

Ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, αναφέρει ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την King Power η οποία του επιβεβαίωσε ότι ο ιδιοκτήτης της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha ήταν μέσα στο ελικόπτερο που συνετρίβη κοντά στο γήπεδο της ομάδας.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος:

«Μίλησα με την King Power, η οποία θα δημοσιεύσει επίσημη δήλωση αύριο. Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha βρισκόταν στο οκταθέσιο ελικόπτερο που θα κατευθυνόταν προς το Λονδίνο. Ένα μηχανικό πρόβλημα κατά αμέσως μετά την απογείωση προκάλεσε φωτιά πριν τη συντριβή στο πάρκινγκ».

Στη συνέχεια, ο εν λόγω δημοσιογράφος κάνει λόγο για σπέκουλα από όσους αναφέρονται σε τραυματίες από το ατύχημα, από τη στιγμή που δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα. Επίσης λέει ότι τα περισσότερα μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη της Λέστερ είναι τώρα στην Ταϊλάνδη όπου τώρα είναι νύχτα -υπονοώντας ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους.

Spoken to King Power, who will release a statement tomorrow. #LCFC owner Vichai Srivaddhanaprabha was on-board the eight-seater helicopter to London. Failure, upon take off, resulted in a fire prior to a crash in the car park. No news on casualties. Prayers with #LCFC family

It is total (& distasteful) speculation as regards casualties. None have been confirmed and even King Power & #LCFC genuinely don't yet know the scale of this tragedy. Top wasn't at the game & most of the Srivaddhanaprabha family are in Thailand where it's the middle of the night

— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2018