Μουρίνιο: «Ζήτησε συγγνώμη ο βοηθός του Σάρι, λήξαν το θέμα» (vid)

Ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» προκλήθηκε από έναν εκ των μελών του τεχνικού επιτελείου της Τσέλσι στο γκολ της ισοφάρισης στο τελικό 2-2 από τον Μπάρκλεϊ στο 96' και ξέσπασε τρέχοντας προς το μέρος του.

Οι άνδρες ασφαλείας και οι ποδοσφαιριστές του από τον πάγκο τον συγκράτησαν εκείνη τη στιγμή, με τον Μουρίνιο να δηλώνει λίγο μετά τη λήξη του ματς στο «Στάμφορντ Μπριτζ»: «Είδαμε 97 λεπτά ποδοσφαίρου και θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό το περιστατικό; Ο βοηθός του Σάρι μου έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη και ο Σάρι μου είπε εξ αρχής ότι θα φροντίσει το ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, θεωρείται λήξαν το θέμα. Έχω κάνει κι εγώ λάθη στην καριέρα μου...».

Ο «special one» δέχθηκε τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο της Τσέλσι, τους έδειξε ότι για τον σύλλογό τους πήρε τρία πρωταθλήματα και ανέφερε: «Δεν με αντιμετώπισαν με σεβασμό, αλλά δεν είναι δική μου ευθύνη αυτό το πράγμα...».

Mourinho sees red!

The @ManUtd manager was absolutely furious as @ChelseaFC equalised in the dying seconds of their @premierleague clash!

https://t.co/fFXhrDuG5C pic.twitter.com/fPpXVmzY9e

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2018