Στο βιβλίο Guinness για δεύτερη φορά ο Φάμπρεγας!

Ο Ισπανός χαφ της Τσέλσι, την 31η Δεκέμβρη του 2016 είχε καταφέρει να σημειώσει την 100η του ασίστ σε συμπαίκτη του για γκολ, σε ματς απέναντι στη Στόουκ και αυτό ήταν το 293ο του παιχνίδι με τη φανέλα των «μπλε» του Λονδίνου.

Μέχρι και σήμερα έχει καταγράψει 111 ασίστ (κορυφαίος στην ιστορία ο Ράιαν Γκιγκς με τις 162), ωστόσο, με την 100άρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα και τα παιχνίδια που χρειάστηκε για να την πετύχει, έγινε για δεύτερη φορά μέλος του βιβλίου Γκίνες με τα ρεκόρ σε ολόκληρο τον κόσμο, παραλαμβάνοντας περίπου... δυο χρόνια μετά τις τιμητικές πλακέτες.

Η πρώτη φορά που το όνομα του Φάμπρεγας μπήκε στο βιβλίο Γκίνες, ήταν το καλοκαίρι του 2017, όταν με τον Τζέιμι Ρέντναπ στην εκπομπή A League of their Own, έκαναν τις περισσότερες πάσες μεταξύ τους σε 30''!