Ο Κάραγκερ σκοράρει με στυλ κι ας κρατάει... ομπρέλα! (vids)

Ο θρύλος της Λίβερπουλ συμμετείχε στο γνωστό παιχνίδι της εκπομπής Soccer AM, το Σάββατο, όπου τηλεθεατές και εκάστοτε καλεσμένοι σουτάρουν με δύναμη έπειτα από γκελ της μπάλας σε ένα μικρό τραμπολίνο, με στόχο κάποιο «παραθυράκι» της εστίας.

Όπως το είχε κάνει σε προσπάθεια... μίμησης ενός καταπληκτικού γκολ του Ρούμπεν Νέβες, έτσι και τώρα, ο Τζέιμι Κάραγκερ σκόραρε κι αυτή τη φορά... κρατούσε και ομπρέλα για να μη βρέχεται! Ο μπλαζέ πανηγυρισμός στην κάμερα, παραμένει κάθε φορά ο ίδιος...

— Soccer AM (@SoccerAM) October 6, 2018

Jamie Carragher smashes home his volley whilst holding an umbrella!

Θυμηθείτε και την πρώτη φορά που σκόραρε και πανηγύρισε με στυλ... swag:

Jamie Carragher's volley & celebration in this video is BRILLIANT

( @SoccerAM)pic.twitter.com/rmEfm1NJJU

— Oddschanger (@Oddschanger) August 7, 2018