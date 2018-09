Αδιανόητο τρολάρισμα της Σουόνσι: «Αγνοείται και... τσουλάει ακόμα ο παίκτης»! (vid)

Οι «κύκνοι» επικράτησαν 3-0 των Ρέιντζερς το μεσημέρι του Σαββάτου και ο Ρόμπερτς πέτυχε το δεύτερο από τα τρία γκολ της ουαλικής ομάδας, με τρομερή προσποίηση στον αντίπαλο που έτρεξε πάνω του για να κόψει το σουτ.

Στον επίσημο λογαριασμό της Σουόνσι «ανέβηκε» το βίντεο, με τον υπεύθυνο διαχείρισης των social media του κλαμπ να «γλεντάει» τον άτυχο αντίπαλο, γράφοντας:

«Ο αμυντικός που γλιστράει με τάκλιν πάνω στον Ρόμπερτς, αγνοείταιο και λέγεται ότι ακόμα τσουλάει... Αν τον βρείτε, επιστρέψτε τον αμέσως στην ΚΠΡ»!

BREAKING:

The defender sliding in to try tackle Connor Roberts has now gone missing and is presumed to be still sliding.

If found, please return to @QPR immediately. pic.twitter.com/DsO6n5vPVk

— Swansea City AFC (@NotSwanseaCity) September 29, 2018