Βασικός ο Πογκμπά παρά την κόντρα με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Γάλλος άσος δεν... μιλιέται με τον Special One, αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός του δίνει μια θέση στο αρχικό σχήμα για το εκτός έδρας ματς με τη Γουέστ Χαμ που ανοίγει το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Γιουνάιτεντ ξεκινάει με τους: Ντε Χέα, Γιανγκ, Σμόλινγκ, Λίντελεφ, Σόου, Φελαϊνί, Μάτιτς, ΜακΤόμινεϊ, Πογκμπά, Μαρσιάλ, Λουκάκου.

Για τη γηπεδούχο Γουέστ Χαμ ξεκινούν οι: Φαμπιάνσκι, Σαμπαλέτα, Μπαλμπουένα, Ντιόπ, Μαζουακού, Ράις, Ομπιάνγκ, Νομπλ, Γιαρμολένκο, Άντερσον, Αρναούτοβιτς.

How we'll line up for #WHUMUN... #MUFC

Let's do this! pic.twitter.com/e2Lj6Qyf2T

— Manchester United (@ManUtd) 29 Σεπτεμβρίου 2018