Η «κατσάδα» του Κλοπ στον Σακίρι και η εξήγηση (pic & vid)

Ο Γερμανός κόουτς, με τη λήξη της αναμέτρησης της Τετάρτης στο «Άνφιλντ» και με τους «κόκκινους» να έχουν μείνει εκτός συνέχειας από τον 3ο γύρο του Carabao Cup έπειτα από την ανατροπή των «μπλε» για το τελικό 2-1, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και φτάνοντας στον Σακίρι άρχισε να του αναλύει πολύ έντονα μια κατάσταση που δεν του άρεσε.

Λίγο αργότερα, τοποθετήθηκε επί του περιστατικού και δήλωσε: «Ήθελα να του πω για το τελευταίο φάουλ και την ευκαιρία που είχαμε να στείλουμε τον Σαλάχ σε τετ-α-τετ αν η μπάλα πήγαινε προς το πλάι. Δεν με άκουσε όμως γιατί είχε και πολύ θόρυβο στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία πλέον».

Liverpool star player Shaqiri and manager Jürgen Klopp share a frosty exchange after the game

