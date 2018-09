Πιτσιρικάς κλαίει όταν ο Σαλάχ του δίνει τη φανέλα του (vid)

Δάκρυα χαράς για τον μικρό φίλο της Λίβερπουλ. Δεν ήταν μόνο η νίκη επί της Σαουθάμπτον και το 6/6 που τρέχουν οι «reds».

Ο Λιούις βλέποντας τον Μο Σαλάχ να αποχωρεί, του φωνάζει... ο Αιγύπτιος ανταποκρίνεται και δίνει τη φανέλα του σε κάποιον κάνοντας νόημα να τη δώσει στο νεαρό. Και τότε ήρθαν τα... κλάματα.

@MoSalah I cannot thank you enough mo.. Brought my lad to tears (and me).... These are moments in life that hold more value than i can explain.. A day my son Lewis will never forget @LFC pic.twitter.com/8h1h8z0ens

— Wayne dunlop (@BiggyAL1981) September 22, 2018