Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο τερέν για να σώσει οπαδό! (vid)

Οι Αγγλοι αποδεικνύουν πόσο μπροστά είναι σε όλα τα επίπεδα. Οπαδός κατέρρευσε, χρειάστηκε «CPR» για να ανακτήσει τις αισθήσεις του, ωστόσο για να μην κινδυνεύσει περαιτέρω ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Oakwell Stadium για να κάνει τη διακομιδή.

Barnsley and Burton game postponed due to a fan falling ill and cpr given and was airlifted to hospital hope the person in question is ok and makes a full recovery pic.twitter.com/gF2RDfzF09

— Football hunting grounds (@FHG04) September 22, 2018