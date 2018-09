Πογκμπά: «Ζλάταν, σου λένε να παίξεις μπάλα και εσύ βλέπεις πολύ... Τσάκι Τσαν και Μπρους Λι» (vid)

Ο Γάλλος άσος της Γιουνάιτεντ φόρεσε μια φανέλα των Γκάλαξι και ευχήθηκε στον Ζλάταν για τα 500 γκολ που έπιασε στην καριέρα του, με έναν απίστευτο τρόπο.

«Ζλάταν, δεν ξέρω μήπως πρέπει να πω... λιοντάρι ή γάτα ή σκύλος, αλλά respect! Σου λένε να παίξεις ποδόσφαιρο και εσύ βλέπεις πολύ Τσάκι Τσαν, Μπρους Λι και Τζετ Λι και προσπαθείς να κλωτσήσεις την μπάλα σαν σκορπιός», σχολίασε στο βίντεο ο Πογκμπά, κάνοντας λόγο για τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε το 500ο γκολ της καριέρας του ο Σουηδός σταρ.

Paul Pogba congratulates Zlatan Ibrahimovic on scoring his 500th career goal: “I tell you to play football and you watch too much Jackie Chan, Jet Li and Bruce Lee.” #mufc pic.twitter.com/91ven4wo12

