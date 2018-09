Ο γηραιότερος σκόρερ της Premier μετά τον Ζλάταν (vid)

Στην ηλικία των 33 ετών και 244 ημερών, ο Ιβοριανός αμυντικός σκόραρε στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με την Τσέλσι στο Λονδίνο για να βάλει προσωρινά μπροστά τους «bluebirds» και να... ενεργοποιήσει τον συναγερμό του Αζάρ που πέτυχε χατ-τρικ για να φτάσουν οι «μπλε» στην ανατροπή και το 4-1.

Ο Μπαμπά, είναι ο γηραιότερος που σημειώνει γκολ στην Premier League την τελευταία διετία, αφού τον Αύγουστο του 2016, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είχε... συστηθεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο με γκολ στην ηλικία των 34 ετών και 316 ημερών.

Sol Bamba ran straight over to the Cardiff bench to celebrate giving his side the opening goal.#CHECAR #LikkleButWiTallawah pic.twitter.com/5wkeYWSE36

— TallawahTV (@TallawahTv) September 15, 2018