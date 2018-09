Η ροζ φανέλα της Γιουνάιτεντ είναι εμπνευσμένη από την παλιά αθλητική εφημερίδα του Μάντσεστερ που έβγαινε σε ροζ χρώμα. Η φανέλα είναι προς πώληση από σήμερα και η Γιουνάιτεντ το ανακοίνωσε με βίντεο του Πογκμπά, ο οποίος πάει στο πιεστήριο ντυμένος στα ροζ.

