Μήνυμα με αεροπλάνο κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τους οπαδούς (pics & vids)

Η ελλιπής μεταγραφική ενίσχυση των «κόκκινων διαβόλων», το κακό ξεκίνημα στην Premier League και η κατάσταση με τον Ζοσέ Μουρίνιο και το status του στον σύλλογο έχουν προκαλέσει την οργή των «mancunians», που αποφάσισαν να δράσουν στον αγώνα με τη Μπέρνλι στο «Ταρφ Μουρ».

Έτσι, πριν την έναρξη του αγώνα, ένα αεροπλάνο πέταξε πάνω από το γήπεδο, με το μήνυμα «Εντ Γούντγουορντ: Ειδικός στις αποτυχίες».

Αποδέκτης ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ και υπεύθυνος μεταγραφών, στον οποίον και πιστώνεται η νωθρότητα του συλλόγου κάτα τη μεταγραφική περίοδο.

.@ManUtd fans with a clear message to Ed Woodward at Turf Moor #BURMUN pic.twitter.com/SkkL4QQcOA

— Hayters TV (@HaytersTV) 2 Σεπτεμβρίου 2018