Η αποστολή της διατήρησης του απόλυτου, από την έναρξη της αναμέτρησης στο ηλιόλουστο Λέστερ, έδειξε ότι θα ολοκληρωνόταν με επιτυχία. Ευθύς εξ αρχής οι «κόκκινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ με τους Φιρμίνο και Σαλάχ ν' αστοχούν εξ επαφής, για να έρθει ο Μανέ στο 10ο λεπτό από γύρισμα του Ρόμπερτσον από αριστερά μέσα στην περιοχή να γράψει το 1-0 με δυνατό αριστερό σουτ. Το πρώτο 20λεπτο ανήκε ολοκληρωτικά στους «κόκκινους» που έμοιαζαν να είναι τρεις ταχύτητες πάνω από τους αντιπάλους τους και να βρίσκονται παντού στο γήπεδο, μέχρι να αφυπνιστεί η ομάδα του Πιέλ. Ισορρόπησε κάπως την κατάσταση μόλις οι Μάντισον, Εντιντί και Γκεζάλ πήραν τη μπάλα στα πόδια τους, ο χώρος δράσης των «κόκκινων» περιορίστηκε, χάθηκε μεγάλη ευκαιρία στο 23' με τον Άλισον ν' αποκρούει το ξαφνικό διαγώνιο σουτ του Γκρέι, όμως στο 45' ήρθε και το δεύτερο τέρμα της Λίβερπουλ. Από την 80η ασίστ του Μίλνερ στην Πρέμιερ Λιγκ, ο Φιρμίνο με κεφαλιά έγραψε το 2-0 του πρώτου μέρους.

Η Λέστερ πήρε την πρωτοβουλία μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έψαξε ένα γρήγορο γκολ, ο Μάντισον φάνηκε να το παίρνει προσωπικά, αλλά στο 52', ενώ όλα έδειχναν ότι θα κατάφερνε να μειώσει και να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς, ο Γκόμες πετάχτηκε την τελευταία στιγμή μπροστά του για να κόψει με προβολή το σουτ! Δέκα λεπτά αργότερα, σε μια από τις χειρότερες στιγμές της άμυνας των «κόκκινων», δέχθηκαν το γκολ που ουσιαστικά έκαναν... δώρο. Ο Φαν Ντάικ γύρισε άσχημα στον Άλισον, εκείνος δεν πρόσεξε, ο Ιεανάτσο έκλεψε και έδωσε στον Γκεζάλ για να κάνει από κοντά το 1-2! Το σύνολο του Πιέλ είχε πάρει τα ηνία όσον αφορά στην επιβολή έναντι του αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο και συνέχισε να φτιάχνει παιχνίδι για να γυρίσει παντελώς την αρνητική κατάσταση. Ο Κλοπ πέταξε στο ματς τους Σακίρι και Κεϊτά αντί του πολύ κακού Σαλάχ και του Χέντερσον που πλέον είχε χάσει τη μάχη στο χώρο του κέντρου και είχε κουραστεί. Εμφανίστηκε το πλάνο... διαχείρισης από πλευράς Λίβερπουλ, όπως έπρεπε να έχει γίνει από πολύ νωρίτερα κι όχι να προκληθεί η τρικυμία, ωστόσο, η ιστορία έγραψε 2-1 και 4x4 για το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Η επίδοση αυτή, έρχεται να καταγραφεί για πρώτη φορά από την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, όταν τότε με τον Νταλγκλίς στην άκρη του πάγκου, η ομάδα είχε το απόλυτο στα εφτά πρώτα ματς.

