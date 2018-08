Ο Ζορζίνιο είχε τρομερή ευστοχία στις μεταβιβάσεις ολοκληρώνοντας σωστά 86 από τις 92 πάσες που επιχείρησε με ποσοστό 93,5% στο πρώτο ημίχρονο!

Μάλιστα, σε αυτό το πρώτο μέρος, ο Ζορζίνιο είχε περισσότερες μεταβιβάσεις απ' ότι ολόκληρη η Νιούκαστλ, η οποία κατέγραψε 67!

86 - Jorginho completed 86 passes out of a possible 92 in the first half (93.5%), 19 more than the whole Newcastle side combined (67). Circles. pic.twitter.com/3SxjTyVTxE

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 Αυγούστου 2018