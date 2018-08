Οι παίκτες της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν τον μαχαιρωμένο οπαδό τους (vid & pics)

Στα ημιτελικά του Champions League οι οπαδοί της Ρόμα είχαν μαχαιρώσει έξω από το «Ανφιλντ» έναν οπαδό της Λίβερπουλ. Ο Σιν Κοξ έγινε διάσημος για τους λάθος λόγους και εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, με τους παίκτες των Reds να μην τον ξεχνούν. Στο φιλικό με τη Νάπολι που διεξήχθη στο Δουβλίνο, εμφανίστηκαν στο χορτάρι, κρατώντας το πανό με το όνομά του και το δικό τους «You'll never walk alone».

#LFC players gather on the pitch post match in Dublin with a banner in tribute to Sean Cox pic.twitter.com/8XqxI73ahL

— James Pearce (@JamesPearceEcho) August 4, 2018