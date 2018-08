Ο Σίλβα «έκοψε» τον Μιραλάς από την Έβερτον

Τελευταία δημοσιεύματα από το Νησί αφήνουν ανοικτή την επιστροφή του Μιραλάς στον Ολυμπιακό. Το δεδομένο πλέον είναι πάντως ότι ο Βέλγος μεσοεπιθετικός δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Σίλβα.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ενημέρωσε τον Μιραλάς ότι από εδώ και στο εξής θα προπονείται μόνος του, κάτι που σπρώχνει τον παίκτη προς την έξοδο από το Γκούντισον Παρκ.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ των Times, Πολ Τζόις, από την πρώτη ομάδα της Έβερτον εκτός του Μιραλάς, «κόπηκαν» επίσης και οι Άσλεϊ Γουίλιαμς, Κούκο Μαρτίνα και Νίκολα Βλάσιτς.

Ashley Williams, Kevin Mirallas, Cuco Martina and Nikola Vlasic have been told to train away from Everton’s first team squad by Marco Silva.

— paul joyce (@_pauljoyce) 2 Αυγούστου 2018