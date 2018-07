Σαλάχ σε Κάριους: «Αγνόησε όσους μισούν»!

Το βράδυ της Κυριακής, στο φιλικό με την Ντόρτμουντ, ο Λόρις Κάριους έκανε ακόμα μία γκάφα, την οποία ευτυχώς δεν πλήρωσε. Οσα όμως συνέβησαν στο τελικό του Champions League και που συνεχίζονται με διάφορα βίντεο με λάθη του από την προετοιμασία, έχουν κάνει πολλούς στα social media να τον κράζουν. Στο πλευρό του στέκονται διάφοροι παίκτες και τώρα έκανε το ίδιο και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος μέσω Twitter προέτρεψε τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ:

«Μείνε δυνατός Κάριους. Εχει συμβεί στους καλύτερους παίκτες. Αγνόησε όσους μισούν».

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius

— Mohamed Salah (@MoSalah) July 23, 2018