Ο Χιονγκ-Μιν Σον, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Τότεναμ μέχρι το 2023, βάζοντας έτσι τέλος στις... ορέξεις αρκετών για να τον αποκτήσουν. Με τη φανέλα των Σπερς, ο Σον έχει πραγματοποιήσει 99 εμφανίσεις, έχει πετύχει 30 γκολ κι έχει μοιράσει 16 ασίστ.

“I want to give it back on the pitch."

Sonny discusses the reasons for signing a new contract with the Club.#COYS pic.twitter.com/dlBohOnt50

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 Ιουλίου 2018