Δεν υπολόγισε τίποτα ο Γιούργκεν Κλοπ! Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ, βρέθηκε στο στούντιο που ο Άλισον έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και διέκοψε την συνέντευξη ώστε να συζητήσει μαζί του και να τον αγκαλιάσει.

Αυτή ήταν και η πρώτη τους επαφή...

When your first @LFCTV interview gets interrupted by the boss! https://t.co/hWeZgjkbRw pic.twitter.com/86SHqpfa3M

— Liverpool FC (@LFC) 19 Ιουλίου 2018