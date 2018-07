Η Άρσεναλ ξεκινάει τα φιλικά προετοιμασίας με ένα... χαλαρό παιχνίδι στο Βόρειο Λονδίνο απέναντι στην Μπόρεχαμ Γουντ. Για το ματς που αρχίζει στις 17:00 ο Έμερι παρατάσσει την Άρσεναλ με ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, καθώς τόσο ο Παπασταθόπουλος όσο και ο Μαυροπάνος βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα.

The boys are BACK #UnaiBegins - and here's the first team @UnaiEmery_ has selected as our head coach pic.twitter.com/c0CRxwskCM

— Arsenal FC (@Arsenal) 14 Ιουλίου 2018