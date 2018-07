Τρελό γέλιο με οπαδούς της Αρσεναλ που προσπαθούν να πουν... Παπασταθόπουλος (vid)

Ομπαμεγιάνγκ, Κολάσινατς, Μαυροπάνος και τώρα ο Sokratis. Η Αρσεναλ γέμισε από... μεγάλα ονόματα και οι οπαδοί της δυσκολεύονται να τα προφέρουν. Στο γκάλοπ που έκανε η επίσημη κάμερα των Gunners, οι απανταχού φίλοι της Αρσεναλ προσπάθησαν να πουν σωστά το... Παπασταθόπουλος και πραγματικά δεν τα κατάφερε σχεδόν κανείς. Είχε όμως σίγουρα πολύ γέλιο.

Reckon you can pronounce #SOKRATIS' surname? Earlier this week we put a few of you to the test

Here's how you did... pic.twitter.com/6RLwEKNBaq

— Arsenal FC (@Arsenal) July 5, 2018