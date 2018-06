Ανακοίνωσε Πούκι η Νόριτς! (pic)

Στην Αγγλία θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Τέεμου Πούκι. Ο Φινλανδός φορ αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της Νόριτς η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πούκι ήταν σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ αλλά τελικά αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση των «καναρινιών» και να αγωνιστεί στην Championship. Πλέον ο Δικέφαλος του Βορρά στρέφει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις και δεν αποκλείεται να επανέλθει σε γνώριμες λύσεις όπως αυτή του Κόντε από την στιγμή που η μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ δεν έχει ολοκληρωθεί.

Introducing our third signing of the summer...

Finland striker Teemu Pukki is set to join City on a free transfer from July 1 https://t.co/cg5HhKclKO#ncfc #WelcomeTeemu pic.twitter.com/PlfNsMQShc

