Ενισχύουν τη γραμμή κρούσης τους οι νεοφώτιστοι της Premier League. Η Γουλβς ανακοίνωσε ότι για την επόμενη σεζόν θα έχει στο ρόστερ της ως δανεικό τον Ραούλ Χιμένες της Μπενφίκα. Ο 27χρονος Μεξικανός βρίσκεται με τον Εθνική του στο Μουντιάλ.

We are delighted to confirm that @Raul_Jimenez9 has joined Wolves on a season-long loan from @SLBenfica. #BienvenidoRaúl



pic.twitter.com/NGBFMx8kFU

— Wolves (@Wolves) June 12, 2018