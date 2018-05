Ανακοίνωσε Έμερι η Άρσεναλ (vid)

Την συμφωνία με τον Ουνάι Έμερι ανακοίνωσε η Άρσεναλ με τον πρώην τεχνικό της Παρί Σεν Ζερμέν να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τις 5 εκατ. λίρες.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω ένα τόσο σπουδαίο κλαμπ. Η Άρσεναλ είναι παγκοσμίως γνωστή και αγαπητή για το στυλ ποδοσφαίρου που πρεσβεύει, την αφοσίωσή της στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, το εκπληκτικό της γήπεδο, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ιστορίας της Άρσεναλ. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτά που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί και ανυπομονώ να δώσουμε σε όσους αγαπούν την Άρσεναλ φοβερές στιγμές και αναμνήσεις» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έμερι.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl

— Arsenal FC (@Arsenal) 23 May 2018